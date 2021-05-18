ضبط 179 متسوّلاً في أبوظبي خلال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي بأنها ضبطت 179 متسولاً خلال شهر رمضان، موضحة أن المتسولين حاولوا كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال، لافتة إلى أن التسوّل آفة مرفوضة دينياً ومجتمعياً وأمنياً.

وأكدت حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتسولين، حاثة الجمهور على التعاون والمساهمة الإيجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتبرع عبر القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها كيلا تكون سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون.

وطالبت بالإبلاغ عن أماكن وجود المتسولين بالاتصال على مركز القيادة والتحكم 999 وخدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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