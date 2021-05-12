"بلدية دبي" تغلق 6 صالونات خالفت إجراءات مواجهة "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي أنها أغلقت 6 صالونات أمس، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما خالفت 4 مؤسسات أخرى لذات الأسباب.

وأوضحت البلدية أنها أنذرت أيضاَ 7 مؤسسات، خلال ألفين و 346 زيارة تفتيشية ميدانية، في حين بلغت نسبة الالتزام العام 99%.

وحسب البلدية، تم إغلاق الصالونات الستة، في مناطق "برج خليفة، البرشاء، الرقة، أم الشيف، مردف، المحيصنة الرابعة"، بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

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