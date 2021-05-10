شرطة دبي: مخالفات فورية لمتجاوزي تدابير كورونا على الشواطئ

المصدر: محمد فودة - دبي

أكدت شرطة دبي أنها تجاوزت مرحلة النصح والتحذير من مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولا سبيل سوى مخالفة وعقاب غير الملتزمين، وقاية لغالبية أفراد المجتمع الذين يحترمون القانون ويدركون أهمية اتباع التعليمات، حفاظاً على سلامتهم وأمن الجميع.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء عبدالله الغيثي، خلال مؤتمر صحفي عن استعداد شرطة دبي لتأمين فعاليات عيد الفطر، إن ما تحقق من نتائج إيجابية سواء على مستوى الدولة أو الإمارة تحقق بفضل تعاون الجمهور، لافتاً إلى أن 3000 شرطي سوف يتولون تأمين فعاليات العيد في دبي.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، أن شرطة دبي سوف تتخذ إجراءات صارمة حيال المخالفين، سواء في الأماكن العامة أو حتى المخالفين في المنازل وفق قرارات النائب العام للدولة، لافتاً إلى تسجيل مخالفتين لأشخاص لم يلتزموا بالقرارات المتعلقة بمنع التجمعات أو الحفلات في المنازل والأماكن الخاص، لكن لم تعلن عنهما شرطة دبي في ظل كونهما حالتين فرديتين من بين غالبية ملتزمة من أفراد المجتمع.

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