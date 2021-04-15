محاكمة «خليجية» بالاعتداء على شرطيتين

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أجّلت محكمة الفجيرة الحكم في قضية اعتداء (خليجية) على شرطيتين بالضرب ومقاومتهما بالعنف والقوة، وشتمهما بألفاظ تخدش شرفهما، أثناء تأدية وظيفتهما، ما أدى لإصابتهما.

وأنكرت المرأة أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها وهي ارتكاب جناية التعدي على موظفتين أثناء تأدية وظيفتهما، وجنحة السب.

وذكرت المجني عليها، شرطية (37 عاماً)، أنها كانت على رأس عملها في قسم الشرطة بدائرة القضاء في الفجيرة حينما كلفت بالتوجه إلى أحد مكاتب المسؤولين للتعامل مع خليجية، وحينما وصلت طلب منها المسؤول أن تنزل المتهمة معها.

وعندما طلبت من المتهمة النزول تهجمت عليها، ودفعتها بقوة فسقطت، وارتطم ظهرها بالكرسي، ما أدى لإصابتها، مؤكدة أنها لم تكتفِ بضربها بل سبتها بألفاظ خادشة للشرف.

وأشارت إلى أن المتهمة ظلت ست ساعات في المكتب رافضة النزول، فتم استدعاء المجني عليها الأخرى، وهي شرطية (57 عاماً) للتعامل معها.

وقالت المجني عليها الأخرى إنها حين حاولت التعامل مع المتهمة وإقناعها بالرضوخ وأثناء مرافقتها إلى خارج المبنى قامت المتهمة بتصويرها بهاتفها، وبسؤالها عن سبب التصوير قالت إنها تصوّر المكتب، وحين رافقتها بالمصعد فوجئت باعتدائها عليها والهروب من مبنى الدائرة.

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