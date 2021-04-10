دفاع مدني عجمان يخمد حريقاً في ورشة حدادة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان، مساء اليوم السبت، من إخماد حريق نشب في ورشة حدادة بمنطقة الصناعية الجديدة 2، وذلك بفضل سرعة استجابة الفرق ومباشرة مكافحة الحريق ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.

وأوضح العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز أن بلاغاً ورد من منصة عمليات الشرطة في 19:31 يفيد نشوب حريق في ورشة حدادة تصاحبها كثافة دخان تتصاعد من الورشة، وبناءً على البلاغ تم تحريك مركز الصناعية ودعم وإسناد من مركز الإدارة بهدف الحد من تطور الحادث وامتداده للمباني المجاورة.

وأضاف الزعابي عند وصول الفرق لموقع الحادث عملت على إخلاء منطقة الحريق من العمال حفاظاً على سلامتهم، وقامت فرق الإطفاء على إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف من صهاريج المياه في عملية الإطفاء.

وأردف بقوله نجحت فرق الدفاع المدني من الحد من انتشار الحريق وحصره في ورشة الحدادة، مشيراً إلى أنه لم تسجل نتيجة الحادث أي إصابات أو خسائر بالأرواح، وعند الانتهاء من المهمة تم تسليم موقع الحادث للجهة المختصة للاستكمال بقية الإجراءات اللازمة ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

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