(ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة) شعار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالدولة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اعتمد مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة (ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة) شعاراً للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الدولة لعام 2021.

وترأس رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2021، بحضور مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس العميد سعيد عبدالله السويدي، الذي عقد أمس بتقنية الاتصال عن بعد، بحضور رؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واطلع المجلس على الاتجاهات الجديدة في جرائم الاتجار وترويج المخدرات، والطرق المستجدة في تهريب تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، واستعرض نتائج خطط مواجهتها وتعزيزها بمزيد من التعاون والتنسيق.

ثم استعرض مدير عام المركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج وإعادة التأهيل الدمج الاجتماعي الدكتور حمد الغافري، الخطة الاستراتيجية للجنة، وأهدافها ومبادراتها.

كما استعرض نظام التقصي ورصد اتجاهات تعاطي المخدرات والحلول المناسبة لها.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة وطنية عليا تعنى بالدمج الاجتماعي لما له دور رئيس في الحد من الانتكاس أو العود بعد العلاج.

وناقش المجلس مقترحات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام بتاريخ 26 يونيو من كل عام، ودعا رئيس المجلس، إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات في هذا اليوم، ووجه الدعوة الشركاء الاستراتيجيين لمجلس مكافحة المخدرات للاحتفال بهذا اليوم بما يتناسب مع القيود والإجراءات الصحية المعمول بها، وتم اعتماد عبارة (ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة) شعاراً للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الدولة لعام 2021.

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