ضبط شاب متهور استعرض بدرّاجة نارية أمام دورية مرور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي شاباً متهوراً استعرض بدراجة ذات دفع رباعي أمام دورية مرور في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن وجود دوريات الشرطة في مختلف المواقع هو وجود لسلطة القانون من أجل أمن وسلامة المجتمع، وأن احترام القانون واجب على الجميع.

ودعت الأهالي إلى توعية أبنائهم بالالتزام بالقواعد المرورية واحترام مستخدمي الطريق والتقيد بالتدابير الوقائية لقيادة الدراجات النارية لخطورتها على مستخدمي الطريق، خصوصاً مع عدم وضوح الدراجة في الفترات الليلية.

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