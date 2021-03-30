إغلاق سوبر ماركت شهير في أبوظبي بسبب تدنّي النظافة وانتشار الحشرات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "سوبرماركت فير برايس" بأبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2015913)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، منها تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، ورصد الحشرات في مناطق عرض الغذاء، وغيرها من الممارسات الضارة بسلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات للأسباب نفسها، إضافة إلى توجيه إنذار بالإغلاق الإداري، آخرها كان بتاريخ 24 مارس الجاري، لكنها لم تقم بتصويب أوضاعها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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