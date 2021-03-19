شرطة أبوظبي تحذر من سير المقطورات المخالفة على الطرق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شرطة أبوظبي أن فرق وعناصر المرور تكثف عملها في ضبط أصحاب المقطورات المخالفة، وإحالة السائقين المخالفين إلى الجهات القضائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال مرتكبيها، محذرة من سير المقطورات المخالفة على الطرق.

وأوضحت أن سير المقطورات غير المرخصة، أو التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة على الطرق الداخلية والخارجية، يعد مخالفاً لأحكام قانون السير والمرور وفقاً للمادة 96 التي نصت على غرامة 1000 درهم، عند قطر مركبة أو زورق أو عربة من دون ترخيص، أو عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة.

وحثت على التأكد من صلاحية المقطورات للسير على الطرق بكفاءة عالية، أو مشكلات تتسبب فيها عدم صلاحية المقطورة، أو وجود أعطال بها ما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بأصحابها.

ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المقطورات وشبه المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها، إلى توفير شروط الأمن والسلامة، وهي: مصباح خلفي أحمر اللون، ولوحة عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق، والتأكد من مطابقتهما لاشتراطات السلامة، ومراجعة مديرية ترخيص السائقين والآليات لإجراء الفحص الفني اللازم وترخيصها، ووضع لوحات أرقام لها بصورة قانونية.

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