68 ألف سائق يستفيدون من «سِرْ بأمان»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «سِرْ بأمان» للتوعية بمخاطر آفة المخدرات، بخمس لغات (عربي - بشتو - إنجليزي - أوردو - مالاياليم)، واستفاد منها 68 ألف شخص من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات خلال 2020.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن المبادرة التي نفذتها المديرية بالتعاون مع مديرية ترخيص السائقين والآليات، تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي واهتمامها المتواصل بتوعية الجمهور بمخاطر هذه الآفة، وتسخير جميع الإمكانات للتصدّي لها، من خلال تنفيذ مبادرات وحملات متخصصة انطلاقاً من إيمانها بأن الاستقرار والأمن أهم ركائز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها شرطة أبوظبي، في مارس من العام الماضي، ركزت على إدخال مادة علمية لتوعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بمخاطر آفة المخدرات، كشرط لاجتياز الاختبارات النظرية المقدمة في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وأشاد بالتعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان، والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات، خصوصاً شريحة الشباب.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين، العقيد حمد سهيل العامري، أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها وإيصال الرسالة إلى قطاعات واسعة من المجتمع، وحثها على التصدي لمخاطر هذه الآفة، ضمن توحيد جهود الوقاية والتعاون مع الشركاء.

وأشاد بالجهود الوطنية الحثيثة، التي تبذلها الدولة لحماية أبناء الوطن من وباء المخدرات، سواء في مجال التوعية أو العلاج والرعاية اللاحقة.

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