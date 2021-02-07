إنقاذ 8 أشخاص علقوا في جبال وادي نقب برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذ أحد منتسبي إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، المساعد أول يوسف الحبسي، ثمانية أشخاص كانوا محصورين داخل جبال منطقة وادي نقب مدة تسع ساعات.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد الزعابي، إن الواقعة بدأت عندما تم استدعاء الحبسي أثناء تواجده على رأس عمله للاستعانة به للعثور على ثمانية أشخاص محصورين في منطقة وعرة في جبال وادي نقب، باعتباره من أبناء تلك المنطقة ويمتلك خبرة جيدة فيها.

وأضاف أن الحبسي توجه للمنطقة وبدأ بعملية البحث عن العالقين من الساعة الرابعة عصر أول من أمس، وبذل جهوداً كبيرة تكللت بالنجاح حتى تمام الساعة الواحدة من فجر أمس، ونتيجة الظلام الحالك اضطر الى البقاء معهم حتى بزوغ الشمس، ليقوم بإنقاذهم وتحريرهم باستخدام الحبال، ومن ثم الوصول بهم إلى موقع مركباتهم.

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