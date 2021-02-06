مخالفة مستخدمي مسار الحافلات في شارع خالد بن الوليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، عن بدء تطبيق مخالفة غير الملتزمين بعدم استخدام المسار المخصص للحافلات، الذي تم افتتاحه، أخيراً، على شارع خالد بن الوليد، وذلك بدءاً من غدٍ.

وأكدت الهيئة أن تطبيق المخالفة على المسار المخصص للحافلات على شارع خالد بن الوليد، تبلغ قيمتها 600 درهم، بدءاً من غدٍ، موضحة أن هذه المخالفة ستطبق على غير الملتزمين من سائقي المركبات الخاصة، للأفراد والشركات، بعدم استخدام هذا المسار أو عدم الدخول إليه والمخصص لحركة سير حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وأشارت إلى أن المسار مراقب بـ22 كاميرا لضبط المخالفين، مشيرة إلى أن الهدف من تطبيق الغرامة هو ضمان الانسيابية المرورية لحركة الحافلات، والمحافظة على تحسين الخدمة من خلال تقليل زمن الرحلات، حرصاً على وقت مستخدمي المواصلات العامة، ما يرفع مستوى رضاهم ويزيد معدلات ارتياد وسائل النقل الجماعي. وأكدت الهيئة أنها تحرص على رفع كفاءة التنقل بوسائل المواصلات العامة، بوصفها الأكثر استقطاباً من مختلف شرائح وفئات المجتمع، وأن المتعاملين مع خدماتها يحظون بأولوية قصوى في أجندة عملها وعملياتها التشغيلية والخدمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news