59 ألف درهم تعـــويضاً لمدربة قيادة فُصلت تعسفياً

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الاستئناف العمالي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام مكتب تعليم سيارات بأن يؤدي إلى مدربة سابقة لديه مبلغ 59 ألف درهم مستحقات مالية تعويضاً عن الفصل التعسفي ونهاية الخدمة وبدل إجازة وتذكرة السفر.

وتفصيلاً، أقامت مدربة قيادة دعوى طالبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مستحقات عمالية بنحو 108 آلاف درهم، على سند أنها كانت تعمل لديه مدربة قيادة براتب 2500 درهم، وتم إيقافها عن العمل من دون مبرر، وامتنع عن منحها الراتب خمسة أشهر، بواقع 14 ألفاً و167 درهماً.

وأوضحت أنها امتنعت عن العمل، فتم الامتناع عن صرف بقية مستحقاتها، المتمثلة في نهاية الخدمة، بواقع 7000 درهم، وبدل إجازات بقيمة 42 ألفاً و500 درهم، عن 17 عاماً من العمل، وبدل الفصل التعسفي عن راتب ثلاثة أشهر بواقع 7500 درهم، وبدل الإنذار بقيمة 2500 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 38 ألفاً و750 درهماً، وبدل تذكر السفر بقيمة 2500 درهم.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 50 ألفاً و333 درهماً، والمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت بتعديل الحكم المستأنف والقضاء لها ببدل إجازة بواقع 42 ألفاً و500 درهم، والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار بواقع 10 آلاف درهم.

وجاء في منطوق حكم الاستئناف، أن النعي على الحكم المستأنف بشأن رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي كان سديداً، إذ إنه من المقرر أن إخلال ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ المتفق ﻋﻠﻴﻬﺎ في اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻬﺎ دﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ في المواعيد المقررة، ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﻣﻌﻪ لترك اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﻳﺠﻴﺰ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.

وأوضح أن اﻟﻨﻌﻲ ﺑﺸﺄن رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺑﺪل اﻹﻧﺬار ﻏﻴﺮ ﺳﺪﻳﺪ، لأن المقرر ﻗﻀﺎءً أن ﺑﺪل اﻹﻧﺬار ﺗﻌﻮﻳﺾ أﻟﺰم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ إذا ﻗﺎم أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ المحدد المدة دون احترام المهلة المقررة.

وبشأن النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء ببدل إجازة عن 17 عاماً من العمل، فإنه غير سديد، لأن المقرر بشأن تنظيم علاقات العمل أنه في حالة فصل العام يستحق مقابلاً عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها في السنتين الأخيرتين بما يساوي أجره الأساسي.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعل المبلغ المقضي به للمدعية، 59 ألف درهم عن الرواتب المتأخرة وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وبدل إجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة السفر، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.

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