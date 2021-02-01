10 سنوات سجناً لخليجي أُدين بتسهيل التعاطي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق خليجي أدين بتسهيل تعاطي مؤثر عقلي لشخص آخر، وضبط بحوزته 11 كيساً ولفافة محارم ورقية تحوي 440 غراماً من مادة ميثافيتامين المخدرة وأنواع أخرى من المخدرات، فضلاً عن تهمة التعاطي، وألقي القبض عليه مع شخص آخر كان في حالة غير طبيعية داخل سيارة، وأخرج من تلقاء نفسه أدوات التعاطي.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات موثوقة المصدر وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن حيازة المتهم كمية من مخدر الكريستال بقصد الترويج.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل حدد مكان وجود المتهم في منطقة القوز، وبالوصول إلى هناك شوهد داخل سيارة فتمت مداهمته والقبض عليه، وكان برفقته شخص آخر في حالة غير طبيعية أحيل إلى محكمة الجنح.

وأشار إلى أن المتهم أخرج طواعية أدوات التعاطي وكمية من مواد مخدرة، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news