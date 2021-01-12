ضبط مخدرات "الصداقة" في ثلاجة متهم بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مساعد مدير عربي الجنسية قدم المخدرات إلى شخص آخر على سبيل الصداقة - بحسب التحقيقات- وعثرت عليها شرطة دبي في ثلاجة الأخير.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات وردت إلى الإدارة حول حيازة شخص يقيم في منطقة رمرام كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الترويج مقابل مبالغ مالية.

وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومراقبة المتهم ومداهمة شقته، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء لكنه أرشد من تلقاء نفسه إلى ثلاجة في مطبخه، وأخرج من 4 لفافات بلاستيكية وكيس يحوي مخدر الحشيش، كما أخرج علبة صغيرة من دورة المياه تحوي مخدر الكريستال، بالإضافة إلى أدوات تعاطي وشيشة زجاجية صغيرة يستخدمها كذلك في تدخين الحشيش.

وبتفتيش سيارته عثر على أوراق لف سجائر وعلبة صغيرة تحوي كبسولة صفراء من مادة مخدرة، فتم جلبه إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للحصول على عينة منه، كشفت لاحقاً تعاطيه لنوعين من المخدرات.

وبالاستفسار منه عن دور المتهم في هذه القضية أفاد بأنه هو الذي زوده بمخدر الكريستال دون مقابل على سبيل الصداقة، وتعرف عليه من صورتها، فتم إحالة صاحب الصورة إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل التعاطي وإحالة المتهم الثاني إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي.

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