محاكمة 3 آسيويين بتهمة ترويج المخدرات وتعاطيها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجلت محكمة الجنايات في أبوظبي، قضية ثلاثة مقيمين من جنسية آسيوية متهمين بحيازة مخدرات بقصد التعاطي والترويج، إلى جلسة اليوم (29 ديسمبر)، لحين حضور محامي المتهم الثالث.

وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول، والثاني والثالث، حيازة بقصد الترويج مؤثر عقلي (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، كما أسندت للمتهمين الأول والثاني تعاطي المؤثرات العقلية (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأوضح دفاع المتهم الثاني المحامي عبدالله حوفان المنصوري، خلال نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات، انتفاء صلة موكله بجميع وقائع الدعوى، وانتفاء حالة التلبس في حقه، وإنكاره التام منذ بداية التحقيقات وحتى جلسة المحاكمة، والتمس تعديل القيد والوصف بالنسبة له عن التهمه الثانية فقط الخاصة بالتعاطي «طبقاً لاعترافه»، واستبعاد تهمه الحيازة بقصد الترويج نهائياً لانتفاء صلته بها.

وأشار المحامي إلى بطلان القبض على المتهم الثاني، وبطلان تفتيشه، وانعدام أي دليل ترتب على هذين الإجراءين الباطلين، وعدم منطقية تصوير الواقعة كما جاءت في محضر الضبط، بالإضافة إلى بطلان الإجراءات عموماً لعدم وجود مترجم.

والتمس المنصوري من هيئة المحكمة، الحكم ببراءة المتهم الثاني من التهمتين الأولى والثانية بالمصروفات الجنائية، واحتياطياً براءته من التهمة الأولى، واستعمال الرأفة معه في التهمة الثانية «التعاطي»، خصوصاً أن المتهم ليس لديه أي سوابق جنائية، فيما قرّرت المحكمة تأجيل الدعوى.

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