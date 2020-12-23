الحبس والإبعاد لخادمة سرقت خزينة نقود

المصدر: محمد فودة- دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر، وغرامة 45 ألف درهم، والإبعاد بعد قضاء العقوبة بحق خادمة أدينت بسرقة خزينة صغيرة تحتوي على مبلغ 45 ألف درهم ومستندات من منزل مخدومها (آسيوي).

وقال المجني عليه إنه خرج برفقة ابنيه وترك الخادمة بمفردها في مقر سكنه، وفوجئ بعد عودته باختفاء الخزينة من خزانة الملابس، وتحتوي على وثائق خاصة به وبأبنائه ومبلغ 45 ألف درهم، فأبلغ الشرطة على الفور.

وأضاف أنه تم تفريغ تسجيلات المراقبة في الشقة والبناية وشاهد الخادمة المتهمة تخرج من المبنى حاملة حقيبة ملابس خضراء اللون تُخفي داخلها الخزينة، واستقلت سيارة أجرة، وغادرت إلى وجهة مجهولة.

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