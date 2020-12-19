شرطة دبي تكرم موظفة لجهودها المخلصة طوال 42 عاماً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كرم مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الموظفة شادية جمال سعد الدين، تقديراً لعطائها المثمر وتميزها وخدمتها المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت لمدة 42 عاماً، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، ونائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة العميد خبير أول خالد السميطي، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء المنصوري على جهود الموظفة شادية جمال وكفاءتها في أداء المهام الموكلة إليها أثناء فترة عملها في قطاع شؤون البحث الجنائي، وكانت مثالا يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوها والسير على خطاها.

وأضاف: «من الواجب علينا احترام الموظفين وتقديرهم على الجهود التي بذلوها خلال فترة خدمتهم الطويلة، فشرطة دبي لا تنسى أبداً الخدمات الجليلة التي قدموها خلال سنوات خدمتهم»، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها».

وقدم اللواء المنصوري، للموظفة شهادة شكر وعرفان تقديراً لما قدمته لشرطة دبي طوال فترة عملها.

من جانبها، أعربت الموظفة عن بالغ شكرها وامتنانها للقيادة العامة لشرطة دبي على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها من العسكريين والمدنيين، متمنية لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار، كما شكرت زملائها في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون لها خلال فترة عملها.

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