محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

أخفى زائر آسيوي بأحشائه 86 كبسولة تحتوي على نصف كيلوغرام من مخدر ميثافيتامين، لكنه لم يفلت من مفتشي جمارك دبي، وأحيل إلى النيابة العامة بدبي ومنها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

وأفاد مفتش أول بجمارك دبي في تحقيقات النيابة أنه تواجد على رأس عمله حين اشتبه أحد زملائه في المتهم، فطلب منه تفتيشه، وبعرضه على جهاز كشف الأحشاء تبين أنه يحتوي على أجسام غريبة.

وأضاف أنه بسؤال المتهم أقر بأنه يخفي كبسولات لمادة الكريستال المخدرة بأحشائه، واعترف بأنه وافق على تسليمها إلى شخص في دبي مقابل 1000 دولار.

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