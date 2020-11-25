براءة طبيب تجميل من التحرش بمريضته

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة طبيب تجميل (آسيوي - 43 عاماً) من تهمة التحرش بمريضة، زعمت أنه حضنها بطريقة غير لائقة ثم حاول تقبيلها، مستغلاً حالتها النفسية والصحية المتدنية بعد إجراء عملية تجميل لها، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وقالت المجني عليها (مديرة أجنبية- 31 عاماً)، في التحقيقات إنها كانت موجودة في العيادة التي يعمل فيها الطبيب، وبعد الانتهاء من إجراء عملية تجميلية في وجهها، طلب الطبيب دخولها إليه في غرفة الاستشارة للتحدث معها عن عملية تجميلية أخرى سيجريها لها في وقت لاحق.

وأضافت المديرة أنها كانت مرهقة بسبب البوتكس وفي حالة نفسية متدنية، وفوجئت بالطبيب يقترب منها ويضع يده على خديها وقبّلهما، ثم حاول تقبيلها مرة أخرى إلا أنها عادت إلى الخلف وأبعدته عنها، وحاولت مغادرة الغرفة لكنه هدأها، وأكد لها ضرورة الجلوس للراحة لأن حالتها الصحية لا تسمح بذلك، ثم احتضنها بطريقة غير لائقة، وقبّلها مرة أخرى على خديها، وحاول التمادي في تصرفاته لكنها تمكنت من الإفلات منه، وغادرت المكان وقامت بإبلاغ الشرطة.

وأنكر الطبيب في تحقيقات النيابة العامة تهمة التحرش بالمريضة، مؤكداً أنها كانت تعاني حالة نفسية متدنية بعد إجراء العملية، وأنه حاول تهدئة روعها قبل خروجها من العيادة، مبدياً دهشته من هذه التهمة، وبعد استكمال التحقيقات قررت النيابة إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية واستمعت إلى الطرفين، وقضت ببراءة الطبيب من التهمة الموجهة إليه.

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