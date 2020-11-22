عصابة تسرق مقيماً بالإكراه بعد استدراجه بصورة لامرأة

المصدر: محمد فودة-دبي

ألقت شرطة دبي القبض خلال أقل من أسبوع على عصابة إفريقية تتكون من ثلاث نساء وثلاثة رجال استدرجوا مقيماً عربياً عبر صفحة تحمل اسم وصورة فتاة أوربية "مثيرة" على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أوهمته بعمل مساج له وحين توجه إلى العنوان الذي حددته له فوجئ بامرأة أخرى إفريقية الملامح، وبمجرد دخوله حاصره أفراد العصابة واعتدوا عليه وهددوه بالقتل، وأجبروه على الإفصاح عن البيانات السرية لبطاقاته البنكية واستولوه منها على 50 ألف درهم، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه توجه إلي إحدى البنايات بمنطقة الفهيدي بدبي، وتحديدا بناية السوق الكبير للالتقاء بسيدة تعرف عليها عبر برنامج (فيس بوك) وذلك للقيام بخدمة (المساج) , ولكن عند وصوله إلي العنوان المتفق عليه معها وبالدخول إلي الشقة فوجئ بامرأة سوداء البشرة, وبسؤالها عن المرأة صاحبة صورة "بروفايل" الفيس بوك لم تجاوبه, وبعدها فوجئ بستة اشخاص من الجنسية الأفريقية هاجموه وانهالوا عليه بالضرب بجميع انحاء جسده وكتموا انفاسه بواسطة منشفة وأخذ احدهم هاتفه ومحفظته وطلبوا منه الارقام السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، فرضخ لهم بعد اعتدائهم عليه وتهديده بالقتل، ثم سحبوا منها 50 ألف درهم ومسحوا المحادثات التي جرت سابقاً بينه وبين المرأة والوهمية ثم فروا من المكان.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن فور وورد البلاغ تم تشكيل فريق بحثي وتحديد هوية ثلاثة من المتهمين عبر كاميرات المراقبة وقبض عليهم خلال خمسة أيام من البلاغ، وتعرف عليهم المجني عليه، ثم جرى تعقب بقية المتهمين وقبض عليهم لاحقاً خلال يومين واعترفوا جميعاً بجريمتهم.

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