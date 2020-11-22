محاكمة أب بتهمة استعمال القسوة مع بناته

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة في قضية أب (خليجي) متهم بالتهديد والتعدي على سلامة بناته وخادمتهن.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم أبلغ كذباً وبسوء نية مركز شرطة بانتهاك زوجته حرمة مسكنه، وسرقة مبلغ مالي، وأوراق رسمية، وسيارة، وخطف بناته والخادمة، رغم علمه ببراءتها، وذلك بقصد الإضرار بها، كما رمى المجني عليها بما يخدش اعتبارها.

وأوضحت أن المتهم تعدى على سلامة بناته والخادمة، ما أعجزهن عن القيام بأعمالهن الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وهدد بالقول المجني عليهن بالتعدي على سلامتهن، واستخدم القسوة عمداً معهن، وذلك بأن اعتاد التعدي على سلامة أجسامهن بما يتجاوز حدود التأديب، وطالبت النيابة العامة بمعاقبته وفقاً لقانون العقوبات المعدل وقانون حقوق الطفل.

وقالت محامية الدفاع عن المتهم، حنان البايض، خلال مرافعتها أمام المحكمة، إن موكلها حرر بلاغاً ضد زوجته بأنها تركت المنزل وأخذت الأوراق والمستندات كافة، وذهبت بالأولاد والسيارة التي اشتراها لها من ماله، وأخذت 200 ألف درهم من خزانته الخاصة.

وأشارت إلى انتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة البلاغ الكاذب، موضحة أن المتهم هو من أبلغ الشرطة بواقعة هروب زوجته.

وذكرت أن زوجة المتهم لم تحدد أمام النيابة العامة والشرطة اللفظ أو السب الذي وجهه لها المتهم، ولم تطلب توجيه اتهام بالسب له، ومعه تنتفي تهمة خدش اعتبارها لكيدية الاتهام.

ولفتت إلى أن البنات لا يرغبن في الشكوى ضد والدهن، وطلبت من المحكمة براءة موكلها، واستدعاء بناته وزوجته والخادمة وسؤالهن عن تفاصيل الدعوى.

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