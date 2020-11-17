جمارك جبل علي تنفذ 122 ضبطية في 10 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مدير مركز جمارك جبل علي وتيكوم، فؤاد السويدي، بأن الجمارك طبقت برامج متكاملة للتعامل مع تحديات جائحة «كوفيد-19»، وبلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في مركز جمارك جبل علي وتيكوم، خلال 10 أشهر، من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري نحو 1.818 مليون معاملة جمركية، وبلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة في المركز، خلال هذه الفترة، نحو 149.3 ألف عملية تفتيش، كما نفذ المركز 122 ضبطية، شملت مختلف فئات البضائع المحظورة.

وأكد المدير العام لجمارك دبي مُكلف، والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، جمعة الغيث، خلال زيارة مركز جمارك جبل علي وتيكوم، أن التعامل مع تحديات الجائحة أكسب المفتشين والموظفين الجمركيين خبرات جديدة، ستعمل الدائرة على الاستفادة منها في جهود التطوير المستقبلي للعمل الجمركي، من خلال الابتكارات الجمركية الجديدة التي تعزز الدور الرائد لجمارك دبي في تطوير العمل الجمركي إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين، من أجل دعم قدراتهم على تعزيز العائد من عملياتهم التجارية، مستفيدين من المزايا الكبرى لاختيارهم دبي مقصداً رئيساً لتجارتهم واستثماراتهم.

من جهته، أفاد مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، يوسف الهاشمي، بأن المراكز الجمركية البحرية أطلقت حملة «وطن آمن»، لرفع جاهزية مركز جمارك جبل علي وتيكوم، والمراكز الجمركية البحرية عموماً، حيث بدأت الحملة منذ شهر مايو الماضي، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الاحترازية لمواجهة «كوفيد-19»، وتضمنت تطوير وتنفيذ خطط عمل في كل المراكز الجمركية البحرية، تواكب المستجدات في ظروف العمل، في ظل الجائحة، حيث تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الحملة في المراكز، من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

جمعة الغيث:

• «التعامل مع تحديات الجائحة، أكسب المفتشين والموظفين الجمركيين خبرات جديدة».

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