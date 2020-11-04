إنقاذ مواطن وأسرته تعرّضوا للإعياء في وادي قداعة برأس الخيمة

تمكّن فريق البحث والإنقاذ، في قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ مواطن وأسرته تعرّضوا لحالة إجهاد وإعياء خلال رحلة جبلية في منطقة الغيل بوادي قداعة.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، تحرك أفراد الشرطة إلى موقع البلاغ، وسط وعورة شديدة في المنطقة.

وحسب تغريدة لشرطة رأس الخيمة على "تويتر"، أشاد رئيس قسم جناح الجو بالجهود الحثيثة والمتميزة التي يبذلها فريق البحث والإنقاذ بقسم جناح الجو التابع لإدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، "في سبيل إنقاذ أفراد الجمهور ممن يتعرضون لحالات إعياء أو إغماء أو فقدان الطريق في المناطق الوعرة المختلفة، أو إنهاك أثناء تسلق الجبال وغيرها من الحالات الأخرى، كما يحرص الفريق على تسخير كل طاقاته نحو تعزيز زمن سرعة الاستجابة لنداءات جمهور الإمارة من المواطنين والمقيمين والزوّار، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الشعور بالأمن".

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