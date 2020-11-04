موظف يقتحم منزل طبيبة خليجية بسيارته ويهدّد بنشر صورها

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف خليجي (33 عاماً) اقتحم منزل طبيبة خليجية بسيارته محطماً البوابة الخارجية، وطرق الباب الداخلي بعنف ما أثار الخوف في نفوس أطفالها، ثم هددها هاتفياً بنشر صور شخصية لها على تطبيق «سناب شات»، بعد أن زعم حصوله عليها باختراق حسابها، إذا لم تحجز له غرفة فندقية وتدفع له مبلغ 10 آلاف درهم.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم يوم الواقعة، يطلب منها أن تحجز غرفة فندقية له في دبي وتدفع أجرة الإقامة، وتحول مبلغ 5000 درهم، فرفضت طلبه، ما دفعه إلى مضاعفة المبلغ المطلوب إلى 10 آلاف درهم، مهدداً بنشر صور شخصية لها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديداً تطبيق «سناب شات»، فصُدمت من كلامه كونها لم ترسل له أي صور سابقاً، غير أنه أخبرها ذات مرة أنه اخترق حسابها على «سناب شات»، وحصل على صورها الشخصية المحفوظة فيه. وأضافت أنه عاود الاتصال بها في ساعة مبكرة من اليوم ذاته، وأخبرها أنه قادم من إمارة أبوظبي إلى دبي، وطلب منها الخروج من المنزل لمقابلته نحو الساعة الثامنة صباحاً، مقرراً لها أنه في الحي الذي تسكنه ولا يمزح في هذا الشأن، ثم اتصل بها مرة ثالثة وأصر على خروجها لمقابلته، وأثناء بقائها معه على الخط سمعت صوت سقوط شيء خارج منزلها، وبعد أقل من دقيقة سمعت صوت طرق شديد على باب الفيلا الداخلي الذي أحكمت إغلاقه، فأدركت أنه تمكن من اقتحام البوابة الخارجية ويقف بالخارج، فاتصلت بالشرطة من هاتف آخر ما دفع المتهم إلى المغادرة فوراً، وأخبرها بأنه سيتوجه إلى منزل أسرتها من دون أن يوضح السبب.

وأشارت إلى أن دورية الشرطة وأفراداً من التحريات حضروا إلى المنزل، وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة شوهد المتهم يقود سيارته ويتعمد صدم باب المدخل الرئيس، ثم ارتجل وتوجه إلى باب الفيلا وطرقه، كما قدمت رسائل نصية منه تتضمن عبارات التهديد وطلبه حجز الغرفة وتحويل مبلغ مالي، لافتة إلى أنها غادرت المنزل مع أطفالها وانتقلت إلى أحد الفنادق، إذ يرفض أبناؤها العودة إلى الفيلا بسبب شعورهم بالخوف، خصوصاً أنهم فُزعوا من صوت الطرق على الباب.

فتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحكمة لمباشرة محاكمته.

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