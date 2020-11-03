شرطة عجمان تكشف غموض جريمة قتل.. وتضبط الجناة قبل مغادرة الدولة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضبط رجال المباحث والتحريات الجنائية، في القيادة العامة لشرطة عجمان، أربعة أشخاص (آسيويين)، بتهمة قتل أحد المستثمرين (آسيوي)، وسرقة 100 ألف درهم، وحاولوا مغادرة الدولة، فتم إنزالهم من الطائرة قبل دقائق من إقلاعها.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بورود بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد بتغيب مستثمر (آسيوي)، يبلغ من العمر 32 عاماً، منذ ثلاثة أيام، وأنه يسكن بشقة في منطقة الروضة.

وتابع أنه على الفور انتقلت دورية الشرطة إلى شقة المستثمر، وطرقت على الباب دون إجابة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم فتح الشقة لمعاينتها والبحث عن المتغيب، وأثناء التفتيش عثر رجال الشرطة على جثة، فتم إخطار إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وقسم مسرح الجريمة، ووكيل النيابة، والطبيب الشرعي، وبعد المعاينة ورفع الآثار، تبين أن الجثة تعود إلى المستثمر المتغيب، كما تبين أنه مالك البناية التي يسكن فيها.

وبالبحث والتحري، تم الاشتباه في أشخاص (آسيويين)، يقيمون في شقة مجاورة بالبناية نفسها، وباتخاذ الإجراءات القانونية والبحث والتحري، تبين أنهم في مطار دبي وعلى وشك مغادرة الدولة، وبالتنسيق مع شرطة دبي، وغرفة العمليات في المطار، تبين أن ثلاثة من المشتبه فيهم موجودون على متن الطائرة، فتم إنزالهم وضبطهم قبل دقائق من إقلاع الطائرة، ونقلهم إلى إدارة التحريات في شرطة عجمان، كما تم القبض على المتهم الرابع في إمارة الشارقة، بالتعاون مع شرطة الشارقة.

وبالتحقيق مع المشتبه فيهم، اعترفوا بدخول شقة المجني عليه أثناء غيابه، وتفتيشها وسرقة 100 ألف درهم، وتقاسموها في ما بينهم، ثم انتظروه لحين دخوله الشقة فقتلوه بسلاح أبيض وفروا هاربين، وعليه تم تحويل المتهمين وملف القضية إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشاد النعيمي بخبرة وحنكة رجال التحريات، وسرعة استجابتهم وذكائهم في البحث والتحري والتتبع، ما مكنهم من ضبط الجناة قبل مغادرة الدولة، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد، وتتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن، وسلامة المواطنين والمقيمين.

المتهمون سرقوا 100 ألف درهم من شقة مستثمر، وقتلوه بسلاح أبيض.

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