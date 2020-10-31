شرطة أبوظبي تحذر بلغة الإشارة من الأساليب الخادعة للحصول على البيانات المصرفية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

بثت شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فيديو بلغة الاشارة تحذر الجمهور من الاحتيال الهاتفي والالكتروني، وعلى عدم الاستجابة لأية مكالمات، أو رسائل تثير شكوكهم، قد ترد إلى هواتفهم الشخصية حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والاستيلاء على بياناتهم التي تتضمن أسماء المستخدمين وكلمات السر وأرقام البطاقات الائتمانية وغيرها.

وناشدت بعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CVV) أو كلمة المرور وأن موظفو البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً .

ودعت شرطة ابوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى اقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828

تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.

وأكدت أهمية الوعي المجتمعي في التصدي للاحتيال الهاتفي بالتعاون مع عناصر الشرطة ومساعدتهم في تعزيز إجراءات الوقاية وتوسيع دائرة التوعية من أجل أمن وسلامة الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news