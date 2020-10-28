شرطة أبوظبي تضبط 3 آسيويين بحوزتهم 380 كيلوغرام مواد مخدرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي ثلاثة آسيويين، بحوزتهم 380 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، و400 ألف حبة من الأقراص المخدرة، في عملية أطلقت عليها اسم "عبر الحدود" شكلت ضربة قوية لتجار هذه السموم.

وأشاد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، بجهود رجال مكافحة المخدرات وحرصهم على اتباع الإجراءات الأمنية الدقيقة وفق خطط محكمة كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بالعصابة التي كانت تدار من خارج الدولة لاستهداف الوطن، وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

وذكر العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن العملية بدأت بورود معلومات سرية عن وجود تشكيل عصابي يسعى الى ترويج كمية من المواد المخدرة، وتم بناء عليه وضع خطة أمنية للقبض على العصابة ركزت على الإطاحة بجميع أفرادها متلبسين بالتوقيت ذاته.

وأوضح أن الخطة تمكنت من الإطاحة بالتشكيل العصابي وضبط كميات المخدرات بحوزتهم، بعدما أقروا بفعلتهم، ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم الى الجهات القضائية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي الكبير بمكافحة المخدرات لما لها من آثار سلبية جسيمة على المجتمع، وتحرص على تذليل العقبات والتحديات في سبيل الحد من انتشارها وضبط الضالعين في ترويج هذه السموم الخطرة على الشباب.

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