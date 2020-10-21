حبس امرأتين ورجل بجرائم مخلة بالآداب

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

قضت محكمة جنايات في عجمان بمعاقبة ثلاثة متهمين بينهم امرأتان (آسيويون)، بالحبس ستة أشهر للمتهمة الأولى عن تهمة الدعارة، وحبس الآخرين ثلاثة أشهر عن تهمة الزنا، وثلاثة أشهر أخرى عن تهمة استغلال المتهمة الأولى بأعمال الدعارة، وإبعاد جميع المتهمين بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى الشرطة من المتهمة الأولى، يفيد بوجود امرأة تستغلها في أعمال الرذيلة بمساعدة شخص من جنسيتها نفسها، وعليه تم ضبط المتورطين في القضية وتوقيفهم على ذمة البلاغ وإحالتهم إلى النيابة والمحكمة لاستكمال التحقيقات.

وبينت التحقيقات حسب أوراق القضية أن المتهمة الأولى أقرت بأنها التقت بالمتهمة الثانية في بلدها الأصلي، وطلبت منها توفير فرصة عمل لها في الدولة، وأبلغتها الثانية بوجود فرصة عمل مخلة بالآداب فوافقت، على أن يتم اقتسام العائد بينهما بالتساوي، لافتة إلى أن المتهمة الثانية طلبت من المتهم الثالث إصدار تأشيرة لها، وبعدها قدمت إلى الدولة ومكثوا جميعهم في شقة واحدة، ومارست الأعمال مخلة بالآداب.

وأشارت في التحقيقات إلى أن المتهم الثالث كان يوصلها إلى الزبائن بمقابل مالي، مؤكدة أن الأموال المتحصلة أخذتها المتهمة الثانية بحجة توفير المأكل والمسكن والملبس لها، لذلك لجأت إلى الشرطة.

فيما اعترفت المتهمة الثانية في محضر التحقيقات بما نسب إليها، موضحة أنها أثناء وجودها في موطنها عرضت على المتهمة الأولى ممارسة أعمال منافية للآداب فوافقت، لافتة إلى أنها على علاقة بالمتهم الثالث، وتسكن معه في الشقة نفسها، وتمارس معه أعمال الرذيلة، بينما أقر المتهم الثالث بالتهم المنسوبة إليه.

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