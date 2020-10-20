شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال الهاتفي

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، وحثتهم على عدم الاستجابة لأية مكالمات أو رسائل مشبوهة، قد ترد إلى هواتفهم الشخصية، حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والاستيلاء على بياناتهم، التي تتضمن أسماء المستخدمين، وكلمات السر، وأرقام البطاقات الائتمانية، وغيرها.

وناشدت عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص، أو معلومات الحساب أو البطاقات، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أو رقم الأمان (CCV)، أو كلمة المرور، وأن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا من العملاء هذه المعلومات بتاتاً.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور، في حالة التعرض للاحتيال، إلى التوجه لأقرب مركز شرطة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم 2828، تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية، ووقاية المجتمع من مخاطرها. وأكدت أهمية الوعي المجتمعي في التصدي للاحتيال الهاتفي، بالتعاون مع عناصر الشرطة ومساعدتهم في تعزيز إجراءات الوقاية وتوسيع دائرة التوعية، من أجل أمن وسلامة الجميع.

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