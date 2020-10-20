النيابة تحذر من إصلاح المركبات على الطريق

المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي

حذرت النيابة العامة الاتحادية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، من إصلاح المركبات المعطلة على الطريق، مؤكدة أنه لا يسمح بوقوف أو وضع أية مركبة ميكانيكية، أو أي جزء منها، أو أية آلات ميكانيكية في أي طريق أو على أي رصيف، بقصد إصلاحها إلا إذا كان إصلاح العطل إصلاحاً مؤقتاً، لا يؤدي إلى عرقلة السير أو سلامة المرور، وذلك بحسب المادة رقم 42 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، بشأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية حددت قيمة المخالفة بـ500 درهم، في حالة عدم تحريك المركبات خارج الطريق، في الحوادث المرورية البسيطة، أو عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت، وفقاً للقرار الوزاري رقم (178) لعام 2017.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news