وفاة مواطن إثر اصطدام مركبته بصهريج في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي مواطن يبلغ 20 عاما إثر اصطدام مركبته بصهريج مياه في منطقة أذن، برأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن المركبة كانت قد اتخذت مسار التجاوز من اليسار، إلا أن سائقها فوجىء بوجود صهريج مياه (تنكر) متوقف لري المزروعات على جانب الطريق.

وأوضح أن السائق حاول الانعطاف إلى اليمين لتفادي الاصطدام بالصهريج، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وقد أسفر الحادث عن وفاته في الموقع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news