شرطة أبوظبي: استخدام «مصابيح الضباب» في الظروف العادية يهدد السلامة على الطرق

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم استخدام مصابيح الضباب بالسيارة (الأمامية أو الخلفية) في ساعات النهار أو الليل في حالة عدم وجود ضباب حتى لا تشوش على السائقين الآخرين على الطريق وتجنباً لوقوع الحوادث.

وحثت على ضرورة اقتصار استخدامها فقط في أوقات تشكل الضباب لما لها من اهمية في رؤية الطريق والحد من الحوادث وتعزيز السلامة العامة.

وذكرت أن أنوار الضباب تشع بإضاءة اقوى من الأنوار العادية ذا تركيز عالي تتسبب في أذية عيون السائقين الاخرين إذا كان الجو صحواً.

وأشارت إلى أن أنوار السيارة العادية تساعد السائقين الآخرين على رؤية السيارة التي امامهم ولذا من المهم التأكد من صيانتها وأنها تعمل بشكل جيد واهمية الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي والأنوار الأماميّة للحدّ من توهّج الأنوار ولزيادة وضوح الرؤية.

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