شرطة دبي تخالف امرأة نظمت حفلاً خاصاً في منزلها بدبي وتستدعي إعلاميين وفنانة

المصدر: محمد فودة - دبي

سجلت شرطة دبي، مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم بحق مهندسة ديكور عربية نظمت حفلاً في منزلها دون مراعاة اشتراطات السلامة العامة والتدابير الاحترازية الواجبة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخصوصاً التباعد الجسدي وارتداء الكمامات مع مجموعة من الإعلاميين وفنانة عربية، وذلك بعد أن نشر أحدهم مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي لفعاليات الحفل.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف إن شرطة دبي استدعت المرأة بعد انتشار مقطع الفيديو، وأصدرت بحقها المخالفة المالية عملاً بالقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية تنص في بندها الرابع على غرامة مالية 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأشار أن شرطة دبي استدعت الإعلاميين والفنانة الذين شاركوا في الحفل وطبقت قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، ومنها غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكد أن شرطة دبي لن تتهاون مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار العدوى، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفايروس.

وأهابت القيادة العامة لشرطة دبي، بأفراد المجتمع الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الرقم المجاني 901 أو عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي الذكي في الهواتف النقالة.

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