زائر يتحرش بطفل أمام والده داخل مركز تجاري

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر (آسيوي) تحرش بطفل في الرابعة من عمره أمام والد الطفل، داخل أحد المراكز التجارية في الإمارة، المغطى كلياً بكاميرات مراقبة.

وقال والد الطفل (ممرض - آسيوي) إنه كان برفقة ابنه في المركز التجاري بالقرب من المقاعد العمومية في أحد أركان المركز، وحضر المتهم وقال له «ابنك جميل» مرات عدة، ثم أمسك الطفل ورفعه بحجة اللعب معه، ثم صدم الأب حين ارتكب المتهم فعلاً بالغ الغرابة دون سابق إنذار أو مبرر، فأصيب الأب بالذهول وصرخ عليه «ماذا تفعل»، لكن المتهم لاذ بالفرار.

وأضاف أنه أبلغ حراس الأمن بالواقعة، وألقي القبض على المتهم وسُجل ضده بلاغ جنائي، لافتاً إلى أن المتهم بدا واعياً تماماً حين كان يتحدث إليه، كما أن أحد أصدقاء الأب كان موجوداً وشاهد تفاصيل الواقعة.

من جهته، أقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه ارتكب هذا الفعل الصادم، كما أفاد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بشأن فحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي تغطي منطقة الواقعة، بقيام المتهم بمعانقة الطفل مرات عدة، ثم أظهرته وهو يقوم بتصرفه الفاضح الخارج عن الآداب العامة، وغادر المكان مسرعاً.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم ارتكاب جناية هتك عرض طفل بالإكراه، وأحالته إلى محكمة الجنايات في دبي.

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