مدير يستولي على 235 ألف درهم من خليجية بـ «وعد زواج»

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي مديراً عربياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على 235 ألف درهم، إضافة إلى مبالغ أخرى، على دفعات، وشيكات، من امرأة (خليجية)، بعد أن انتحل صفة شخص خليجي، وأوهمها برغبته في الزواج منها، وحصل منها على الأموال بحجة تجهيز منزل الزوجية، كما ابتزها بفيديوهات وصور أرسلتها إليه، وأسند إليها أموراً خادشة للحياء، وهددها بفضحها إذا أبلغت عنه الجهات المختصة.

وقالت المجني عليها، موظفة (32 عاماً)، إنها تعرفت إلى المتهم، البالغ من العمر 45 عاماً، عن طريق أحد مواقع الزواج، وعرض عليها الزواج في شهر أبريل من العام الماضي، بعد أن أوهمها بأنه خليجي مثلها، ثم توطدت علاقتهما بمرور الوقت، ووثقت به، إلى أن بدأ يطلب منها مبالغ مالية على سبيل المساعدة.

وأضافت أنها كانت تحرر له شيكات لمساعدته في سداد الإيجار وغيرها من الأمور الأخرى، ومن فرط ثقتها به أرسلت إليه صوراً شخصية، وفيديوهات لها، فبدأ في تهديدها بإرسال صورها إلى شقيقها إذا توقفت عن مساعدته مالياً، فاستجابت له فترة من الوقت، خوفاً منه.

وأضافت أن إجمالي المبالغ التي قامت بتحويلها إلى المتهم بلغ 235 ألف درهم نقداً، إضافة إلى تحويلات أخرى بمبالغ بسيطة، وحررت له 11 شيكاً، لكنها فوجئت به يقدم بلاغاً ضدها بالشيكات التي حررتها له باعتبارها من دون رصيد، لافتة إلى أنه لم يكتف بذلك، بل أبلغ شقيقها الذي زودته برقم هاتفه لمفاتحته بشأن زواجهما، كما دأب على ابتزازها من خلال رسائل متبادلة بينهما على تطبيق «واتس أب» بإرسال صورها إلى شقيقها.

من جهته، قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إن الشيكات التي حررتها له المجني عليها كانت نظير إقراضها مبلغ 50 ألف درهم، وهو الذي تناقض مع محتوى دردشة هاتفية بينهما، يطلب فيها أن تقرضه مبالغ مالية. ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية التهديد باستخدام وسائل تقنية المعلومات بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، وجنحتي السب باستخدام تقنية المعلومات والاحتيال للاستيلاء على مال الغير.

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