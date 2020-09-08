إنذار 22 منشأة في دبا الحصن لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

المصدر: سمية الحمادي - دبا الحصن

كشف مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب اليحيائي، أن قسم الرقابة الصحية في البلدية قام بالتفتيش على 257 موقعاً مختلفاً، تم خلالها توجيه 22 إنذاراً للمنشآت العاملة غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأفاد بأن البلدية تنفذ حملات وجولات تفتيشية بشكل يومي ومفاجئ على المنشآت الصحية والغذائية في المدينة في إطار حرص البلدية على المتابعة الدائمة للالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق التدابير الوقائية التي وضعتها البلدية، وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، حفاظاً على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار، والتأكد من سلامتهم.

وأشار اليحيائي إلى أن قسم الرقابة الصحية أجرى منذ بداية العام 1147 جولة تفتيشية، وجّه خلالها 62 إخطاراً، فيما نفذ قسم الرقابة البيئية ست جولات تفتيشية، مشيراً إلى أن قسم الخدمات البيطرية قام بـ937 جولة تفتيشية، وجه خلالها 14 إخطاراً، وثماني مخالفات للمؤسسات المخالفة، بينما نفذ قسم النظافة والصرف الصحي 30 جولة تفتيشية.

ونوه بأن قسم الرقابة الصحية وجّه صالونات الحلاقة (الرجالية والنسائية)، باتباع عدد من الطرق الوقائية والاحترازية، أهمها تطبيق التدابير الوقائية على مستوى النظافة، وإجراءات التعقيم الدوري للأدوات والمقاعد يومياً، وتنظيم الحجز المُسبق عند استقبال الزبائن، ومراعاة التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news