«قانونية دبي» تناقش تطوير منظومة التقاضي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومحاكم دبي، اجتماعاً تنسيقيّاً، ناقش خلاله الطرفان الإجراءات والآليات التي من شأنها تطوير منظومة التقاضي فيما يتعلق بالدعاوى الحكومية التي تباشرها الدائرة ممثلة عن حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها أمام الهيئات القضائية المختصة، ضمانًا لسرعة اقتضاء حقوق تلك الجهات.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تحديث نظام محاكم دبي الإلكتروني بما يتوافق مع متطلبات عمل الدائرة في تسجيل الدعاوى الحكومية، والإيداع الإلكتروني للمذكرات القانونية، وهو ما يدعم من جانب آخر ما تبذله الجهتان من جهود في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، واستمرارية العمل عن بُعد، كما بحث الاجتماع منْحَ مستشاري الدائرة المعنيين صلاحية الاطلاع على الدعاوى الحكومية المقيدة في النظام لضمان متابعتها.

كما ناقش الاجتماع إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات الحكومية، وضوابط تقديم الطلبات من قِبل الدائرة عبر خدمة «وياك» الإلكترونية، وكذلك رسوم إعلان الدعاوى التي تباشرها، وهو ما يهدف في مجمله إلى تسهيل الإجراءات التي تقوم بها الدائرة ضمن مهامها واختصاصاتها التي نصَّ عليها قانون إنشائها.

حضر الاجتماع من جانب قانونية دبي، مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، المستشار صلاح جاسم بن كلبان، ومديرا قسمي الدعاوى والتنفيذ بالإدارة، ومن جانب محاكم دبي، رئيس قسم الخدمات المركزية بإدارة إسعاد المتعاملين، خالد الشحي، ورؤساء أقسام الإعلان، وإعداد الدعاوى الابتدائية، وتطوير الأنظمة والخدمات الذكية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news