أوروبية تقاوم الاعتداء عليها من زميلها في السكن

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات بتهمة الشروع في اغتصاب زميلته في السكن "أوروبية"، التي استطاعت مقاومته رغم اعتدائه عليها.

وتفصيلاً قالت المجني عليها في القضية الأولى إنها تسكن غرفة مستأجرة في شقة يقيم بها المتهم واُثناء خروجها من دورة المياه الخاصة بغرفتها، تتصفح الهاتف فوجئت بالمتهم يقف أمامها وينظر إليها بطريقة غريبة، فشعرت بالخوف، وأرسلت إلى صديقها رسالة نصية الذي يسكن بالبناية ذاتها واستغاثت به لمساعدتها، ثم طلبت من المتهم الخروج من الغرفة لكنه لم يستجب فكررت طلبها، لكنه قال له "قبليني أولاً" فأخبرته بأن ذلك موعد نومها مستجدية إياه بالمغادرة.

وأضافت أنه دفعها وحاول الاعتداء عليها ولم تتمكن من إبعاده، وظل يحاول معها بشتى الطرق بعد أن جردها من معظم ملابسها، وفي هذه الأثناء حضر صديقها وطرق الباب، فقفز المتهم مبتعداً لكنها طلبت من صديقها الدخول، فاستجاب وفوجئ بالمتهم وحدثت مشادة بينهما واستعان صديقها بشخص آخر حضر لمساعدته، وجلسا سوياً مع المتهم الذي أنكر اعتداءه عليها مشيراً إلى أنه لمس كتفها فقط.

وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالخوف وترتعش بسبب اعتدائه عليها، وتم إبلاغ المسؤول عن البناية لكنه لم يفعل شيئاً فأبلغت الشرطة عن الواقعة، وحاول رجال الشرطة التواصل هاتفياً مع المتهم لكنه أغلق هاتفه واختفى عدة أيام إلى أن ألقي القبض عليه.

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