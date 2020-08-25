إصابة مواطن صدم حاجزاً حديدياً في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين ■أم القيوين

أصيب مواطن شاب يبلغ من العمر 29 عاماً، بإصابات بليغة إثر انحراف مركبته عن مسارها واصطدامها بحاجز حديدي على شارع الشيخ محمد بن زايد في أم القيوين، بالقرب من مخرج رقم 90.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 10:20 صباح أمس، يفيد بوقوع حادث انحراف مركبة وصدم حاجز حديدي على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة رأس الخيمة، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وأضاف: «تبين للدوريات اصطدام المركبة بالحاجز الحديدى الجانبي، ما أدى إلى تعرض السائق لإصابة بليغة وتم نقله بواسطة الإسعاف الجوي إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة، وتحرير محضر بالواقعة لتحديد سبب الحادث».

ودعا بن عران مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بحدود السرعات واستخدام حزام الأمان للسائق والركاب وعدم الانشغال بغير الطريق، لتجنب الحوادث المرورية.

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