شرطة دبي تضبط 1176 متهماً بقضايا مخدرات خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - وام

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي 1176 متهماً على مستوى الإمارة، من إجمالي 2786 متهماً على مستوى الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حرص شرطة دبي على استمرارية التأهيل والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وفقاً لأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وضبط تجارها على مستوى الإمارة والدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في النصف الأول من العام الجاري، الذي استمع خلاله إلى شرح من مدير إدارة المكافحة المحلية، العقيد محمد حميد صقر، حول قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ ضبطت الإدارة 712 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص المخدرة خلال النصف الأول من العام الجاري في الإمارة، تنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا.

واستطاعت الإدارة إمداد دول مختلفة بـ36 معلومة مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى إلقاء القبض على 16 متهماً، وضبط 2049 طناً من المخدرات، و2706 من الأقراص المخدرة، فيما نجحت الإدارة العامة في رصد وحجب 39 موقعاً إلكترونياً تروج للمخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما اطلع المري على إحصاءات مركز حماية الدولي، حيث قام المركز بتنظيم برنامج الدورات الصيفية المجتمعية، بمشاركة 254 ألف طالب من مختلف المدارس في إمارة دبي، ينتمون لنحو 27 جنسية، تدربوا على الرياضة والعروض العسكرية، وغيرها من الأنشطة المختلفة «عن بعد».

ونجحت الدورات والبرامج الصيفية في تبني الإبداع والابتكار، وتنمية المهارات في مجال التوعية الأمنية، وتعزيز التواصل مع الطلبة في القضايا الأمنية، وتعزيز الدور الأسري في التعامل مع المستجدات والحالات الطارئة.

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