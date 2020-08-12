وفاة شخص في حادث بين 4 سيارات ودراجة نارية

المصدر: محمد فودة-دبي

توفي شخص آسيوي في حادث مركب نتيجة اصطدام مركبة بثلاثة سيارات ودراجة نارية على شارع الرباط في منطقة اختصاص الراشدية مساء أول من أمس بحسب مصدر مروري، أفاد بأن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة طراز دودج بأخرى صغيرة طراز نيسان ميكرا وواصلت طريقها لتصدم دراجة نارية ومركبتين آخريين ما أدى إلى وفاة شخص متأثراً بأصاباته البليغة، لافتاً إلى أن الدوريات المختصة انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين حركة السير ونقل المركبات المتعطلة نتيجة الحادث عن الطريق.

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