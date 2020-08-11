عامل نظافة يزعم قدرته على استخراج رخص قيادة بـ 5000 درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل نظافة في مركز لتعليم القيادة، لتقاضيه رشوة 5000 درهم، بعد إقناعه أحد المتقدمين المحبطين من تكرار الرسوب بقدرته هو وعامل نظافة آخر هارب على مساعدته في اجتياز الاختبار، كما تشمل القضية الشخص الذي منح الرشوة.

وقال المتهم الأول إنه كان يجلس مع زميله الهارب قبل أربعة أيام من الواقعة، وأبلغه أن لديه علاقات مع الفاحصين، وبإمكانه مساعدة أي شخص في اجتياز الفحص بنجاح مقابل أن يدفع 5000 درهم، وعرض عليه البحث عن راغبين في ذلك مقابل عمولة 500 درهم، وبقية المبلغ للفاحص.

وأضاف أنه التقى شخصاً كان محبطاً بسبب رسوبه في اختبار القيادة ثلاث مرات متتالية، فعرض عليه مساعدته في الحصول على الرخصة مقابل 5000 درهم، فوافق، وتبادلا أرقام هواتفهما، وتواصلا معاً عبر تطبيق «واتس أب»، وأرسل إليه نموذج الفحص، ثم أعاد إرساله إلى زميله الهارب، ففاوضه الأخير على عمولته، وعرض عليه 300 درهم، لكنه أصر على تقاضي 500 درهم، واتفقا وشرعا في تنفيذ الجريمة.

وأشار عامل النظافة المتهم إلى أنه قابل «الراشي» في موعد اختبار الفحص، وحصل منه على 5000 درهم، وأخذ عمولته، واحتفظ ببقية المبلغ لتسليمه إلى زميله الهارب حتى يسلمه بدوره إلى الفاحص، بعد اجتياز المتقدم (الراشي) للاختبار بنجاح، إلا أنه فوجئ بأحد الفاحصين يحضر إليه، ويخبره بأنه شاهده أثناء استلام المبلغ من الرجل، وسأله عما يحدث، فاعترف له بالجريمة، ما دفع الفاحص إلى إبلاغ الشرطة، والقبض على عامل النظافة ومقدم الرشوة.

من جهته، اعترف مقدم الرشوة في تحقيقات النيابة بالتهمة المسندة إليه، لافتاً إلى أنه كان محبطاً بسبب فشله المتكرر في تجاوز اختبار القيادة، وشاهده المتهم الأول بعد رسوبه، فعرض عليه مساعدته مقابل مبلغ 5000 درهم، لافتاً إلى أنه وافق وسلمه المبلغ في يوم اختبار الفحص، ثم توجه لإجراء الاختبار، وعند عودته فوجئ بالشرطة.

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