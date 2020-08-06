حريق بسوق شعبي في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

تمكنت فرق إدارة الدفاع المدني في عجمان من السيطرة على حريق كبير نشب بأحد الأسواق الشعبية في منطقة عجمان الصناعية الجديدة، وتطوّر في ما بعد وامتد لكل أنحائه، وظلت فرق الإطفاء تكافحه لساعات عديدة حتى تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأكدت إدارة الدفاع المدني في عجمان، أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان بعد عصر أمس، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والإطفاء والشرطية إلى موقع الحريق وتبين امتداده وتطوره.

وبينت أنه تم التعامل معه من قبل جميع المراكز التابعة لإدارة الدفاع المدني في عجمان، لافتة إلى أنها طلبت الدعم من إمارات دبي وأم القيوين والشارقة للسيطرة على الحريق في وقت قياسي حتى لا يمتد للأسواق أو المباني المجاورة له.

وفور وصول الفرق الأمنية والدفاع المدني إلى موقع الحريق تم إخلاء المناطق المجاورة للسوق من الأفراد وعمل حاجز أمني على مخارج ومداخل السوق للحفاظ على سلامة مرتاديه، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بموقع الحادثة للوقوف على آخر التطورات. وتم تحويل ملف الحريق إلى الجهات المختصة لمعرفة أسبابه.

الفرق الأمنية أخلت المناطق المجاورة للسوق، للحفاظ على سلامة ساكنيها.

مراكز الدفاع المدني في عجمان ودبي وأم القيوين والشارقة تعاملت مع الحريق.

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