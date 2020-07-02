20 عصابة تحترف استدراج الرجال وسرقتهم بالإكراه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قبضت شرطة دبي على 20 عصابة إفريقية، تضم 47 رجلاً وامرأة، في عملية مركزة استهدفت مجرمين إلكترونيين، احترفوا جرائم الاحتيال والابتزاز، وانتحال شخصية الغير، والاستيلاء على أموال الضحايا في عملية، أطلقت عليها اسم «جريمة الظل»، بحسب مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن الدوريات الإلكترونية في شرطة دبي وجهت ضربات حاسمة لهذا النوع من المجرمين.

وقال المنصوري إن المباحث الإلكترونية ألقت القبض على زوجين احتالا على رواد التواصل الاجتماعي، وسجل بحقهما 46 بلاغاً، وذلك بادعاء قدرتهما على جلب خادمات، رغم إغلاق المنافذ الجوية بسبب جائحة كورونا، واستوليا على أموال الضحايا.

وحذر من إجراء محادثات مع غرباء، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو فتح روابط مجهولة، سواء عن طريق الهاتف المتحرك أو الكمبيوتر، تفادياً للتعرض للقرصنة وسرقة البيانات، مؤكداً أن العصابات التي قبضت احترفت مثل هذه الجرائم، وطورت كثيراً من أساليبها.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، إن الإدارة تلقت معلومات تفيد بوجود عصابات من دول إفريقية، تنفذ عمليات ابتزاز إلكتروني، من خلال وضع صور فتيات أوروبيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب في التعرف إليه.

وأضاف أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة، وعندما يصل إلى هناك يصدم بامرأة أخرى غير صاحبة الصورة، ثم يكتشف أنه وقع في كمين إذ يتكالب عليه أفراد العصابة ويضربونه ويصورونه في أوضاع مخلة، ثم يسرقون كل أغراضه، ويجبرونه على الإفصاح عن الرقم السري لبطاقاته البنكية، ويسحبون رصيده، ثم يخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بالصورة التي التقطوها له.

وأوضح أنه تمت متابعة هذه العصابات، وضبط 20 عصابة مختلفة، ضمت 10 نساء، و37 رجلاً، ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة، حتى لا يتم الإمساك بهم، ويستدرجون إليها الضحايا.

وأشار الجلاف إلى أن مركز الشرطة الذكي (SPS)، تلقى بلاغات من مواطنين ومقيمين خلال فترة التعقيم الوطني، تُفيد بقيام شخصين مجهولين بالاحتيال عليهم عبر مواقع التواصل، بادعاء أنهما يملكان مكتب استقدام عمالة منزلية، وقادران على جلب الخدم إلى الدولة، رغم جائحة كورونا، وما ترتب عليها من إغلاق حركة الطيران.

وتابع أنه فور تلقي البلاغات تم تشكيل فرق عمل، وتبيّن من خلال مركز تحليل البيانات الجنائية أن الأسلوب الإجرامي واحد، وتم تحديد المشتبه فيهما، وهما رجل وزوجته (عربيان) فتم إعداد كمين إلكتروني لهما، وقبض عليهما مُتلبسين بالجريمة، لافتاً إلى أنهما كانا يحصلان على 3000 درهم من كل ضحية، وأقرا بجرائمهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news