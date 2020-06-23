شرطة دبي تضبط مروجاً يبيع المخدرات عبر "إنستغرام" مع خدمة التوصيل للعملاء

المصدر: محمد فودة - دبي

رصدت منصة الجريمة الإلكترونية «eCrime» الذكية التابعة لشرطة دبي، 10 حسابات تروج المخدرات على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما حجبت 14 حساباً منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية 2019.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إن من بين الحسابات المرصودة، حساباً لتاجر مخدرات على شبكة «إنستغرام» يتابعه 1600 شخص، نشر عليه فيديو لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية يروجها مع خدمة توصيلها إلى العميل.

وأضاف أنه "على الرغم من حذر هذا المروج إلا أننا نجحنا في كشف هويته وضبطه، كما تم أيضاً رصد حساب على شبكة (سناب شات) لآسيوي يستدرج الشباب بأسلوب احتيالي، إذ يطلب منهم تحويل مبالغ مالية للحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية، ويختفي كلياً فور حصوله على المال، وبعد عمليات التتبع والرصد اتضح أنه خارج الدولة".

وأشار إلى أن ظهور هذه الوسائل في الترويج يستدعي حرصاً مضاعفاً واهتماماً من قبل أولياء الأمور بأبنائهم، من خلال بناء علاقة إيجابية معهم والاهتمام بهم، وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء، والفراغ، والفضول، ومجرمي الإنترنت والغرباء الذين يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، بسبب الإقبال الكبير على التواصل عبر الفضاء الرقمي في ظل جائحة "كورونا".

وأكد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي برجالها وذكائها التقني، وذراعها التوعوية الإبداعية المتمثلة في مركز "حماية" الدولي، ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والإضرار بشبابه عبر إيقاعه في فخ الإدمان، وستوظف كل إمكاناتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في كل المجالات من خلال التعاون الدولي والعمل التشاركي مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي والعالمي، إلى جانب تبادل الخبرات على نطاق واسع ودقيق، وكل ذلك لتحقيق أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات بشكل ريادي مستدام.

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