محاكم دبي تيسر حل الخلافات الأسرية عن بعد

المصدر: محمد فودة - دبي

وفرت محاكم دبي آلية ميسرة لحضور جلسات توجيه الإصلاح الأسري عن بعد لمساعدة الطرفين على الوصول إلى اتفاق أسري ملزم يحفظ لكل منهما حقوقه، وإنهاء خلافاتهما بالتراضي دون الحاجة إلى التقاضي، إلا إذا تعذر التوصل إلى حل فينقل الخلاف إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف.

وأوضحت محاكم دبي أن هناك آلية سهلة معتمدة لحضور جلسات الإصلاح الأسري، إذ يستطيع العميل تسجيل بيانات الملف والموضوع عبر خدمة المشتركين في الموقع الإلكتروني، ثم يحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور، ورسالة عبر البريد الإكتروني تؤكد نجاح عملية التسجيل، ومن ثم تحديد موعد له خلال يومي عمل عن طريق رسالة نصية على هاتفه.

وفي الموعد المحدد يتواصل الموجه الأسري عن بعد مع المدعي «صاحب الملف» وجميع الأطراف ذوي الصلة، ومن ثم تستمر جميع الجلسات عن بعد، إذ يقوم الموجه بالاتصال اليومي حسب المواعيد اليومية المسجلة في الجدول، مع توفير بريد الكتروني للتواصل ومتابعة الملفات المسجلة والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمواعيد والمتابعة familyreform@dc.gov.ae، وهو أسهل الطرق في الرد المباشر خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر تطبيق «واتس أب» على الرقم 0562135774، وذلك في حالة عدم الرد على البريد الإلكتروني فقط، كما يمكن للمشتركين التواصل أيضاً عبر خدمة «وياك».

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