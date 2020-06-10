ضبط زيوت محرّكات سيّارات مُقلّدة بقيمة 20 مليون درهم في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

تمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، من ضبط أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإمارة يقوم بإنتاج زيوت محرّكات سيّارات مُقلّدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية بقيمة 20 مليون درهم، وصادرت حوالي 100,000 عُبوّه، وذلك بعد عمليات البحث والتحرّي الميداني، وتم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور.



وصرّح مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، عبدالله أحمد الحمراني، بأن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلّدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات والتي من شأنها الاضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، كما وتُعرّض المستهلكين للمخاطر في حال استخدام تلك المنتجات، وتُعرّض ممتلكاتهم للتلف نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية.



وأشار مدير قسم مكافحة الغش التجاري، حسن علي الشحّي إلى تعامل الدائرة بحزم مع ممارسات الاحتكار والغش التجاري لضمان توفير الاستقرار والحماية التجارية للمستثمرين، والتعاون الدائم مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية لحماية حقوقهم، وأفاد بكفاءة خدمة "شكوى غش تجاري" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.

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