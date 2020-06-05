بالفيديو.. أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة في العالم

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

في عملية نوعية جديدة، اعتقل جهاز أمن الدولة في دبي، أمير فاتن مكي، الدنماركي الجنسية، والذي يعد أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة مساء الأربعاء الماضي.



وقال مسؤول في جهاز أمن الدولة إن أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته لم ولن يسمحوا لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون، والإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم. واضاف أنه بعد تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي.

وبيّن المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة.

فيديو: جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/RsXeQZIk8H — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 5, 2020

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