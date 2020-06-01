براءة أب وأسرته من اغتصاب طفلتين

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

حكمت محكمة الجنايات في الشارقة ببراءة أب وأسرته (خليجيين) من تهمة اغتصاب طفلتين وهتك عرضهما، وذلك بعد ثبوت بالأدلة براءتهم وعدم وجود أي دليل يدينهم.



وتعود تفاصيل القضية إلى ورد بلاغ إلى مركز حماية الطفل في الشارقة عن طريق الرقم الساخن "نجدة الطفل" يفيد بوجود حالة اغتصاب لطفلتين شقيقتين في إحدى المناطق، وعليه تحركت الفرق المختصة إلى موقع البلاغ للتأكد من صحته، وبعدها تم استدعاء الطفلتين والأسرة، وأكدت الطفلتين خلال التحقيقات الأولية أن الأب اغتصبهن مرات عدة ووالدتهما تعلم بالأمر، كما تحرش شخصين من أقربائهن بهما بمعرفة الأم أيضاً.



وادعيت الطفلتين في تحقيقات الشرطة والنيابة بأن والدهما اغتصبهما أكثر من مرة لعدة سنوات، إضافة إلى تحرش أثنين من أقربائهن، وذلك كله بمعرفة الأم.



وواجهت المحكمة في جلسات سابقة جميع المتهمين بالتهم التي نسبت إليهم، فأنكروها، وقالوا إنهم لما يعرفوا شيئاً عما تقوله البنتين إلا حين تم استدعائهم من قبل الشرطة، وفوجئوا بهذه التهمة، فيما أنكرت الأم معرفتها بما تقوله المجني عليهما.



واستمعت المحكمة إلى أقوال الطفلتين المجني عليهما بعد حلف اليمين القانوني، فرجعتا عن أقوالهن الواردة في تحقيقات الشرطة والنيابة، وقالتا إن أحد أقربائهن دفعهن لاتهام أسرتهن بهذه الجريمة، وذلك بعد أن فض بكارتهن، حتى يخفي جريمته، مشيرات إلى أنهن لم يكنا يعرفن عواقب الأمور، وأن هذا الشخص هددهن أكثر من مرة، لافتات إلى أنه أوهمهن بأن الموضوع سيسير لصالحهن.



ودفع المحامي حميد درويش، خلال جلسات المحكمة ببراءة المتهمين لما نسب إليهم، وذلك لعدم اكتمال الأدلة، ورجوع الطفلتين عن أقوالهن الأولية في محاضر الشرطة والنيابة ونفيهن للواقعة وتخبط الأقوال وتضاربها، وعدم وجود دليل ملموس ضد الأب والأسرة بالاغتصاب أو التحرش بالطفلتين، ووجود شخص غير معروف قام باغتصاب الطفلتين.

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